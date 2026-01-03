Previsión meteorológica para este sábado, 3 de enero: cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles

MURCIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 3 de enero, cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en las sierras por la tarde.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso, salvo en el litoral sin cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte y más intensos en el litoral.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.