Previsión meteorológica para este sábado, 6 de junio: cielos nubosos con nubes bajas, sin descartar precipitaciones

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 6 de junio, cielos nubosos con nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales y tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Vientos flojos de componente este.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.