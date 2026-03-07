Previsión meteorológica para este sábado, 7 de marzo: cielos muy nubosos acompañados de chubascos en el interior

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 7 de marzo, cielos muy nubosos acompañados de chubascos en el interior, poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el litoral.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el tercio sur de la Región, en descenso en el resto. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados del suroeste en el litoral.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 11 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.