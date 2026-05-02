Previsión meteorológica para este sábado, 2 de mayo: muy nuboso, con probables precipitaciones débiles ocasionales

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 2 de mayo, cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles ocasionales.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos de componente este.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.