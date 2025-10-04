Previsión meteorológica para este sábado, 4 de octubre: cielos nubosos, con nubes altas

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 4 de octubre, cielos nubosos, con nubes altas.

Las temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste en el Campo de Cartagena por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.