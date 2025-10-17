Previsión meteorológica para este viernes, 17 de octubre: cielos nubosos con chubascos ocasionales en las sierras

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 17 de octubre, cielos nubosos con chubascos ocasionales, más probables e intensos en las sierras y por la tarde, cuando podrán ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.