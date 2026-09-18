Previsión meteorológica para este viernes, 18 de septiembre: intervalos nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 18 de septiembre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, tendiendo a intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de chubascos dispersos.
Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.