Previsión meteorológica para este viernes, 18 de septiembre: intervalos nubosos y temperaturas sin cambios

Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 5:31
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MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 18 de septiembre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, tendiendo a intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de chubascos dispersos.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.

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