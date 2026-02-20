Previsión meteorológica para este viernes, 20 de febrero: mínimas en descenso y heladas débiles en el Noroeste

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 20 de febrero, cielos poco nubosos o despejados y heladas débiles en el Noroeste.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior, localmente notable en las sierras. Los vientos soplarán flojos variables, predominando la componente este.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.