Previsión meteorológica para este viernes, 21 de agosto: temperaturas en descenso

Archivo - Terrazas de bar en una imagen de archivo - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes, 21 de agosto, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior.

Las temperaturas en descenso generalizado, localmente sin cambios en las máximas. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.