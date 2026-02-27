Previsión meteorológica para este viernes, 27 de febrero: cielos poco nubosos temperaturas con pocos cambios

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 27 de febrero, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar nubosidad baja matinal en el litoral.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y de componente este moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.