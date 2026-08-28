Previsión meteorológica para este viernes, 28 de agosto: descenso notable de las máximas, sin descartar chubascos

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes, 28 de agosto, cielos poco nubosos, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de rachas muy fuertes, con más probabilidad en el sur de la Región durante la primera mitad del día. Se prevé polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas irán en descenso, notable para las máximas en amplias zonas, y los vientos soplarán moderados de componente norte, ocasionalmente fuertes, que tenderán a disminuir por la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.