Previsión meteorológica para este viernes, 30 de octubre: cielos nubosos y temperaturas estables

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 30 de octubre, cielos nubosos, con nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas permanecerán sin cambios, excepto las mínimas, que podrán ir en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 10 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 26 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 24 de máxima en Yecla.