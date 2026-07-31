Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 31 de julio: temperaturas significativamente altas en el interior - JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 31 de julio, cielos poco nubosos en general, nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan tormentas aisladas por la tarde y ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la región a partir de la tarde.

Las temperaturas irán en ligero ascenso. Los vientos soplarán Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur por la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, el aviso amarillo en en el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura ante la previsión de temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados centígrados la Vega del Segura. El aviso estará vigente desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.