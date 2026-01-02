Previsión meteorológica para este viernes, 2 de enero: cielos nubosos y temperaturas en ascenso

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 2 de enero, cielos nubosos con nubes altas.

Las temperaturas tendrán un ascenso generalizado, localmente mínimas en descenso en el Altiplano. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados en las sierras.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.