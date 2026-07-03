Previsión meteorológica para este viernes, 3 de julio: cielos despejados y máximas sin cambios

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 3 de julio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso; máximas en ascenso en la Vega del Segura y sin cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.