Previsión meteorológica para este viernes, 5 de junio: cielos poco nubosos y descenso en las temperaturas

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 5 de junio, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes bajas a partir de mediodía.
Nubosidad de evolución diurna, con probables chubascos ocasionales en el interior. Las temperaturas irán en descenso en el interior, notable para las máximas en el Altiplano; pocos cambios en el litoral. Vientos entre flojos y moderados de componente este.
En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.