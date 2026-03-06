Previsión meteorológica para este viernes, 6 de marzo: chubascos ocasionales y rachas fuertes en el litoral

MURCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 6 de marzo, cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, que pueden ir acompañados de tormentas, heladas débiles en el Noroeste y cota de nieve en 1.200 metros.

Las temperaturas máximas registrarán pocos cambios y las mínimas irán en descenso. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.