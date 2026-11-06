Previsión meteorológica para este viernes, 6 de noviembre: intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 6 de noviembre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, con probables brumas y bancos de niebla. Predominio de las nubes altas durante las horas centrales del día.

Las temperaturas en general se mantendrán con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en el tercio norte de la Región. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 23 de máxima en Murcia; y 5 de mínima y 20 de máxima en Yecla.