Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 4 de septiembre: aviso amarillo por calor en la Vega del Segura y Altiplano - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 4 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con brumas matinales en el litoral. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. Polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; las máximas irán en ascenso. Los vientos solplarán flojos variables, con brisas y ocasionalmente moderados en el interior.

La Aemet ha activado para este viernes el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados en el Altiplano y la Vega del Segura. El aviso permanecerá activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.