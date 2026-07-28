El primer Centro de Alta Resolución de la Región abrirá a finales de año en Águilas

A consejera de Salud, Isabel Ayala, visitó hoy el Centro de Alta Resolución (CIAR) de Águilas. - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud ultima la puesta en marcha del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas, el primero de estas características de la Región de Murcia, cuya actividad comenzará a finales de este año con un despliegue progresivo de consultas y servicios para atender a una población de más de 36.000 habitantes.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha visitado este martes las instalaciones junto a responsables técnicos y sanitarios del Área III de Salud para supervisar los últimos preparativos del centro, que se encuentra en la fase final de equipamiento tecnológico y de mobiliario, según ha informado la Comunidad.

El Gobierno regional ha destinado una inversión de 15,5 millones de euros a esta infraestructura, que iniciará su actividad con consultas de Otorrinolaringología, Cirugía General, Cardiología, Neurología, Endocrinología, Rehabilitación y Traumatología, especialidades que podrán ampliarse en función de las necesidades asistenciales y de la disponibilidad de profesionales.

Según ha explicado Ayala, este centro responde a un compromiso del Ejecutivo autonómico y permitirá ofrecer una atención especializada "más eficiente y sostenible", al concentrar en un mismo espacio consultas y pruebas diagnósticas, lo que reducirá, según ha afirmado la consejera de Salud, el número de citas y desplazamientos de los pacientes al Hospital Rafael Méndez de Lorca.

El nuevo CIAR dispondrá además de una unidad de diagnóstico por imagen, una Unidad de Salud Mental para adultos, adolescentes y población infantil, una base del 061 y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Contará con consultas de Odontología y una zona específica de atención a la mujer con consultas de matrona, salas de monitores y ecografías, así como espacios destinados a la preparación al parto y la educación maternal.

La infraestructura dará cobertura tanto a los más de 36.000 habitantes de las dos zonas básicas de salud de Águilas como a la población desplazada que recibe el municipio durante los periodos de mayor afluencia turística.

Por otra parte, la consejera ha informado de que durante el mes de agosto permanecerán abiertos 167 de los 175 consultorios de Atención Primaria de la Región de Murcia.

En los ocho consultorios que cerrarán temporalmente, los usuarios serán atendidos en centros de salud o consultorios próximos, entre ellos los de Corvera, Puerto Lumbreras, Zeneta, Santomera, Torre Pacheco y Jumilla, con el objetivo de garantizar la asistencia sanitaria durante el periodo estival.