La primera edición de los Premios Brilla reconocerá a los creadores de contenido con relación con la Región de Murcia

Presentación de los Premios Brilla - CARM

MURCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia celebrará la primera edición de los Premios Brilla que reconocen el trabajo que realizan en redes sociales personas directamente relacionadas con la Región de Murcia.

La entrega de estos galardones "convertirá a la Región de Murcia en el epicentro de la conversación digital en España", según ha destacado este miércoles la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, en la presentación del evento, en cuya organización participan la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia, junto con las creadoras de contenido Anabel Hernández y Miriam Alegría.

En esta primera edición participan más de 250 creadores de contenido que cuentan con más de 100 millones de seguidores en conjunto, lo que convierte a los Premios Brilla en uno de los encuentros digitales con mayor capacidad de amplificación del país. Además, habrá 21 'macroinfluencers' nacionales con perfiles superiores al millón de seguidores, entre los que destacan Samantha Hudson, Jessica Bueno, Aless Gibaja, Marta Riesco Martita de Graná, y más de 750 invitados.

Un jurado nacional con nueve expertos en contenido digital adjudicará los premios en un total de 12 categorías: Moda, Belleza, Lifestyle & Home, Gastro, Salud, Deporte, Conciencia Social & Divulgación, Entretenimiento, Humor, Viajes & Planes, Mejor Campaña y, finalmente, el Premio del Público, que se votará durante el transcurso de la gala, que será retransmitida vía 'streaming', incluyendo alfombra roja a partir de las 18.30 horas, para facilitar que llegue a audiencias de toda España.

Los candidatos a los Premios Brilla deberán tener vinculación con la Región de Murcia, ya sea por nacimiento o por residencia, con el fin de poner en valor el talento local con proyección nacional, y la selección de los ganadores será realizada garantizando criterios de relevancia, credibilidad e impacto real.

Estos galardones son un instrumento para visibilizar a esos creadores de contenido que ejercen influencia "desde la autenticidad, el talento y el impacto real", ha explicado Carmen Conesa, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La gala de entrega de galardones será el próximo 12 de mayo en el Teatro Romea de Murcia a las 20.00 horas y contará con una notable presencia de creadores nacionales "y una gran cobertura mediática que ayudará a proyectar la imagen de una región innovadora, dinámica y conectada con las nuevas industrias creativas, situándola en el mapa cultural y turístico nacional como referente del talento emergente y la comunicación", ha subrayado la consejera.

Los Premios Brilla tienen vocación de consolidarse como un espacio "donde la influencia se entiende como responsabilidad, creatividad y capacidad transformadora, y aspiran a convertirse en el punto de encuentro entre cultura digital, medios y marcas, conectando así el ecosistema creativo con el tejido empresarial y mediático y creando un entorno de diálogo, colaboración y crecimiento", han apuntado.

Las fundadoras del proyecto, Miriam Alegría y Anabel Hernández, han subrayado que estos premios "nacen para dar visibilidad y reconocimiento a una actividad de creación de contenido que ya es clave en nuestra sociedad, pero que hasta ahora no contaba con un espacio propio a nivel institucional", ha señalado Miriam Alegría.

Por su parte, Anabel Hernández ha destacado que "queríamos crear una plataforma que no solo premiara el talento, sino que también conectara a los creadores entre sí y con las instituciones y las marcas, impulsando nuevas oportunidades y posicionando a la Región de Murcia como un referente en creatividad digital".