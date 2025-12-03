La primera línea de tranvibús de Murcia se estrenará el próximo martes con viajes gratuitos durante 3 meses

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado del concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en el interior de un tranvibús - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El servicio se prestará a través de vehículos articulados de 18 metros, 100% eléctricos y con capacidad para acoger a 125 viajeros MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado del concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha anunciado la puesta en marcha de la primera línea de tranvibús el próximo martes, 9 de diciembre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La apertura de esta línea permitirá conectar el centro de la ciudad con El Palmar, la pedanía más poblada del municipio, y dar servicio a centros atractores como el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia.

El tranvibús tendrá un componente intermodal al permitir conectar con el tranvía en la Plaza Circular, con el ferrocarril en la estación de El Carmen o con el vehículo privado en el disuasorio de Arrixaca 2, inaugurado en 2024.

FRECUENCIA CADA 15 MINUTOS Y GRATUIDAD LOS TRES PRIMEROS MESES

Ballesta ha destacado la frecuencia del tranvibús, que contará con vehículos cada 15 minutos. La primera expedición saldrá a las 6.45 de El Palmar y a las 7.00 de Plaza Circular, siendo la última salida desde ambas cabeceras a las 22.30 horas.

La línea conectará en menos de 20 minutos la Alameda de Colón, en el barrio de El Carmen, con El Palmar, y tardará menos de 30 en hacer el recorrido completo.

De forma transitoria, y con motivo de las obras que lleva a cabo la Demarcación de Carreteras del Estado, los tiempos de recorrido podrían sufrir "alguna pequeña alteración" por su afección al entorno de la rotonda del Alias.

Con el objetivo de fomentar su uso y que los murcianos descubran sus ventajas, ha anunciado el alcalde que su uso será completamente gratuito durante los primeros tres meses desde su puesta en marcha.

RECORRIDO DEL TRANVIBÚS

Con salida en Plaza Circular, el tranvibús contará con paradas en Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, La Arrixaca y Ciencias de la Salud.

En sentido contrario, hará lo propio en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex-Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de España y Santa Isabel antes de volver a la Plaza Circular.

Este servicio se prestará a través de vehículos articulados de 18 metros 100% eléctricos y gran capacidad, pudiendo acoger hasta 125 viajeros. Se trata de vehículos dotados sistemas de seguridad y de altas prestaciones, permitiendo, por ejemplo, la carga del móvil por el usuario.

Los vehículos están dotados de suelo bajo y un importante arrodillamiento para hacer más sencillo el acceso, además de un doble sistema de rampa, eléctrico y manual, que se puede desplegar en caso de avería y de espacios para sillas de ruedas en la parte delantera y trasera.

La puesta en marcha del tranvibús permite anticipar la renovación de la flota que trae consigo la puesta en marcha del nuevo modelo de transporte que ya ha sido licitado por el Consistorio y supondrá "una transformación sin precedentes en la movilidad".

CARGADORES ELÉCTRICOS

La incorporación de los primeros siete tranvibuses ha venido acompañada de la compra por el Consistorio de cargadores Yutong que ya han sido instalados en las cocheras y se encuentran plenamente operativos. Pueden cargar hasta dos vehículos a la vez, permitiendo poner en marcha cada día la totalidad de la flota.

Además, el tranvibús dispone de dos tomas que pueden ser utilizadas de forma simultánea, reduciendo de esta forma a la mitad el tiempo de carga de ser necesario.

Para la elección de este modelo se realizaron pruebas el pasado año de autonomía y velocidad comercial, que acreditaron la idoneidad de estos vehículos para la realización de esta ruta sin necesidad de realizar cargas intermedias. Asimismo, se han incorporado mejoras en elementos como el aire acondicionado.