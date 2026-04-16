Los primeros 'iaDay' 2026 de Hefame arrancan en Barcelona y Gerona con cifras récord de asistencia

‘Iaday’ De 2026 - HEFAME

MURCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca propia de Hefame, Interapothek, 'ia', ha celebrado en Barcelona y Gerona los primeros 'iaDay' de 2026, dando comienzo a una nueva edición de estos encuentros dirigidos a profesionales de farmacia, según ha informado la empresa en un comunicado.

Las sesiones han registrado una alta participación, igualando la cifra récord del pasado año, con cerca de 250 asistentes entre ambas provincias, que han podido conocer de primera mano las novedades de la marca, así como su evolución y posicionamiento en el mercado.

Con esta primera cita, los 'iaDay' inician su recorrido por las distintas zonas de influencia de la cooperativa, donde continuarán desarrollándose a lo largo del año con el objetivo de acercar a las farmacias las últimas propuestas de valor de la marca, con próximas paradas en Tarragona y Castellón.

A través de estos eventos, Hefame tiene como objetivo acercar la marca Interapothek, 'ia', a las farmacias, presentar sus últimas novedades y reforzar el vínculo directo con sus socios, transmitiendo de forma directa el valor diferencial de 'ia'.

En el marco de estas jornadas, Hefame presentó las novedades de 'ia' para 2026, con lanzamientos que apuestan por la innovación y la sostenibilidad.

Entre ellos, destacan un espray de clorhexidina, un sérum de retinal, una crema de afeitado con bálsamo aftershave, un kit de viaje de manicura, un gel facial fotoprotector, una crema corporal fotoprotectora con efecto glow y una bruma facial fotoprotectora.

Estas incorporaciones se suman a un porfolio diseñado para ayudar a las farmacias a reforzar la diferenciación de su punto de venta, acompañado de un diseño exclusivo que contribuye a consolidar la identidad de la marca.

Asimismo, la marca 'iaview' contó con un espacio destacado en estas jornadas, donde se presentó la nueva colección 2026 de gafas de sol y de presbicia. Esta línea ofrece productos que combinan diseño actual, calidad y un posicionamiento competitivo en precio.

Las gafas incorporan lentes polarizadas con protección frente a radiación UVA y UVB, y están fabricadas con materiales de alta calidad, como acetatos y metales hipoalergénicos libres de níquel, garantizando durabilidad y resistencia.

Durante las jornadas, se puso de manifiesto la consolidación de Interapothek, 'ia', como una herramienta estratégica para las farmacias.

Con más de 1.000 referencias y presencia en 26 países, la directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, ha explicado que "la marca se ha configurado como una propuesta pensada para apoyar la competitividad de la farmacia, materializándose en productos que combinan calidad farmacéutica, diseño diferencial y una excelente relación calidad-precio, capaz de competir con solidez en el mercado de consumo".

Además, ha compartido tendencias del mercado y oportunidades de crecimiento, entre las que Santos ha puesto de relieve que "el 90 por ciento de los compradores reconoce que la economía actual ha forzado un cambio en sus hábitos de consumo debido a la inflación y la situación de crisis, con un presupuesto familiar sometido a una presión extrema".

En este contexto, la directora ha destacado que "el precio ha dejado de ser una variable secundaria en la decisión de compra para convertirse en el principal filtro de entrada y un factor determinante en cualquier adquisición, lo que está reforzando el papel de las marcas propias como 'ia', que se posicionan como una de las alternativas más competitivas para los consumidores".