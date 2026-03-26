Prisión sin fianza para el detenido por la muerte de una anciana en la pedanía murciana de Puente Tocinos

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de Murcia, titular de la plaza número cinco, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de una mujer de edad avanzada el 11 de noviembre de 2025 en la pedanía murciana de Puente Tocinos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), al arrestado se le investiga como presunto autor de cinco delitos de robo con violencia, uno de ellos cometido en concurso con un delito de homicidio.

El suceso que desencadenó la investigación se produjo cuando el sospechoso abordó a la víctima para sustraerle mediante el procedimiento del "tirón" una cadena que portaba al cuello. La mujer falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el asalto.

La operación de la Policía Nacional se ha saldado, por el momento, con dos arrestos: el del principal investigado por los robos y el homicidio, y el de una mujer imputada por un supuesto delito de encubrimiento.

Al individuo enviado a prisión le constan numerosos antecedentes y detenciones policiales previas por su implicación en diversos hechos delictivos en la capital murciana.

Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para esclarecer si el detenido ha participado en otros actos delictivos similares aún no resueltos, así como para determinar la posible implicación de terceras personas en los hechos.