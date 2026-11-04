Prisión provisional para el presunto autor del homicidio de una mujer en el barrio de La Fama (Murcia)

El presunto autor del homicidio ocurrido en La Fama (Murcia) llevado ante la jueza - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido en relación con la muerte de una mujer en el barrio murciano de La Fama.

El detenido está investigado en un procedimiento abierto por un presunto delito de homicidio/asesinato consumado, sin perjuicio de la calificación jurídica que resulte de la instrucción, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La resolución fundamenta la medida cautelar en la existencia de riesgo de fuga, atendiendo a la extrema gravedad del delito que se le imputa, para el que podría imponerse una pena de hasta 25 años de prisión, así como a la falta de acreditación de domicilio fijo y de arraigo laboral, social y familiar del investigado.

La magistrada considera que concurren los requisitos legales para acordar la prisión provisional, con la finalidad de evitar que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia y asegurar su presencia durante el procedimiento. Asimismo, concluye que no existen otras medidas menos gravosas que permitan alcanzar estas finalidades.