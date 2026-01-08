El proceso de transformación turística de la Región es "de los más sólidos del panorama nacional", según Exceltur

Asistentes a la presentación el informe sobre el turismo en la Región entre 2019 y 2024 elaborado por Exceltur - CARM

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha protagonizado entre 2019 y 2024 "uno de los procesos de transformación turística más sólidos del panorama nacional, fortaleciendo su competitividad y su capacidad de generar bienestar social", según se desprende del Resumen Ejecutivo Impactur 2019-2024 para la Región de Murcia de la asociación Exceltur.

Los detalles de este estudio los ha ofrecido Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, en un acto en el que ha participado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y al que ha asistido una amplia representación del sector turístico.

El estudio apunta que "el crecimiento equilibrado entre mercados, la fuerte inversión y la mejora del empleo consolidan un modelo sostenible y diversificado que sitúa al turismo como un eje estratégico para el desarrollo regional", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Asimismo, destaca que el turismo se ha consolidado como uno de los pilares esenciales de la economía regional, "impulsado por un proceso continuado de inversión pública y empresarial entre 2019 y 2024".

En concreto, el turismo aporta desde el 2019 el 16 por ciento del crecimiento de la economía regional, con 4.156 millones de PIB turístico, y ha sido responsable de la creación de 65.980 empleos, lo que supone el 20,8 por ciento del empleo creado en ese periodo y el 9,5 por ciento del total regional.

En este periodo se han generado 1.297 millones de euros de ingresos fiscales, equivalentes al 8,4 por ciento del total recaudado.

Otra de las aportaciones del turismo que destaca el informe es que es un sector con fuerte efecto arrastre, con una gran capacidad para dinamizar otras actividades económicas. Así, se computan 34,3 euros generados en otros sectores productivos por cada 100 euros gastados en ramas turísticas, y 37 empleos indirectos por cada 100 empleos turísticos directos.

Impactur señala también que se ha producido un aumento del 76,5 por ciento en la inversión empresarial turística y un reposicionamiento de la planta alojativa, con un crecimiento del 7,6 por ciento en plazas hoteleras de 3 a 5 estrellas y un "notable" desarrollo de oferta singular interior.

Destaca, igualmente, una mayor estabilidad laboral y pone de relieve los récords de viajeros y de gasto, así como que el turismo presentó un impacto equilibrado en la Región de Murcia, con una presencia casi total en el territorio, un impulso al dinamismo local y una presión turística moderada.

MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE EMPLEO

Conesa ha resaltado el contenido del informe, que ha calificado de "elocuente y clarificador", y ha remarcado que las distintas estadísticas "han ido ofreciendo, mes tras mes, y, año tras año, una suma de resultados positivos respecto al turismo en la Región, que se caracterizan por cifras récord desde que existen registros".

"Turismo hotelero, turismo internacional, gasto y empleo vienen arrojando crecimientos por encima de la media nacional y números históricos en los principales indicadores", ha dicho.

Además, la consejera ha indicado que entre las razones para este crecimiento se encuentra "la decidida apuesta del Gobierno regional por este sector, consciente no sólo de su capacidad transformadora del tejido productivo y motora del desarrollo, el crecimiento económico y el empleo, sino también de que la Región de Murcia tiene mucho, bueno y variado que ofrecer y, además, cuenta con la gran ventaja de poder hacerlo durante todo el año".

De este modo, según Conesa, el turismo "se ha convertido en un eje estratégico para el avance de la Región, y esa era la propuesta cuando el Gobierno regional elaboró, siempre de la mano de los agentes del sector, el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, una hoja de ruta abierta y flexible que implica a las distintas administraciones, asociaciones y agentes del sector, que buscaba aunar esfuerzos para la puesta en común de estrategias que hagan frente a los principales desafíos de los destinos turísticos regionales".

Asimismo, la consejera ha subrayado que la firma del Primer Pacto Regional por el Turismo "es un acuerdo histórico que sienta las bases de un nuevo marco de colaboración público-privada, y que va a consolidar al turismo regional como lo que es: un motor indiscutible, como expone el informe que acabamos de conocer, de desarrollo sostenible, generador de riqueza, empleo y prosperidad para el sector, para la Región y para el conjunto de sus habitantes".