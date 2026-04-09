La producción industrial baja un 0,4% en febrero en la Región de Murcia, 0,9 puntos menos que la media nacional

Archivo - Dos trabajadoras en una fábrica - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 0,4% interanual el pasado mes de febrero en la Región de Murcia, 0,9 puntos menos que la media nacional, que se ha reducido un 1,3%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se ha incrementado en tres comunidades autónomas y se ha reducido en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se situaron La Rioja, Asturias y Extremadura, con retrocesos de 11,2%, 10,7% y 9,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial en la Región ha aumentado un 0,2%, frente a un descenso del -2,2% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la comunidad un 3%, con un incremento del 7,9% en el caso de los duraderos y un 2,3% más en el de los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 3,6%; los intermedios anotaron un 10,8% menos y los de la energía, un 4,2% más.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, el IPI bajó un 1,3% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en 1,8 puntos el retroceso de enero. Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de descensos tras la caída del 3,1% registrada en enero.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo.

En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.

Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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