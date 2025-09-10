La producción industrial sube un 0,8% en julio en Murcia

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 0,8% interanual el pasado mes de julio en Murcia, 1,5 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Murcia y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y disminuye en otras cinco. Así, Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Murcia se ha incrementado un 0,7%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,3% con un incremento del 4,5% en el caso de los duraderos y un 0,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 0,3%;, los bienes intermedios anotaron un 1% menos y los de la energía, un 2% más.