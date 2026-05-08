La producción industrial sube un 11,7% en marzo en la Región de Murcia, 9,6 puntos más que la media nacional

Archivo - Dos trabajadores manipulando maquinaria industrial - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 11,7% interanual el pasado marzo en la Región de Murcia, 9,6 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial sale así de cifras negativas en la comunidad, que anota el mayor incremento de todas las autonomías españolas.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y cae en otras ocho. Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) registraron las mayores subidas, mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, Asturias y Baleares, con retrocesos del 13,9%, 7,1% y 5%, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial en la Región de Murcia ha subido un 4%, frente a un descenso del 0,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la Región un 5,6%, con un incremento del 0,3% en el caso de los duraderos y un 6,2% para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 1,7%;, los bienes intermedios anotaron un 5,9% más y los de la energía, un 34,2% más.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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