La producción industrial sube un 5,6% en septiembre en la Región Murcia, 3,1 puntos más que la media nacional

Variación interanual de la producción industrial en Región de Murcia - EUROPA PRESS

MADRID/MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 5,6% interanual el pasado mes de septiembre en la Región de Murcia, 3,1 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas y encadena siete meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y cae en otras 5. Madrid (+8,6%), Región de Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) fueron las que experimentaron mayores incrementos., mientras que en el lado opuesto se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Región de Murcia ha crecido un 5,8%, frente a un incremento del 1,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 1,5% con un incremento del 5,4% en el caso de los duraderos y un 2,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 6,1%;, los bienes intermedios anotaron un 3,1% menos y los de la energía, un 26,6% más.

DATOS NACIONALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en agosto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de julio (+2,6%), la producción industrial encadena siete meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en septiembre fue resultado de los avances registrados en la energía (+7,1%), la producción de bienes de equipo (+3,2%) y la de bienes intermedios (+2,4%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 4,2% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,7%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en septiembre, tasa siete décimas superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también siete meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,8%, su mayor avance mensual desde el pasado mes de mayo (+1%).

Por sectores, todos presentaron avances mensuales de su producción. Los bienes de consumo duradero registraron el mayor incremento respecto a agosto (+2%), mientras que los bienes de consumo no duradero experimentaron el menor repunte (+0,3%).