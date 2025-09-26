La producción de pimentón se incrementó un 18 por ciento en 2024 y superó las 4.000 toneladas

Imagen de la consejera Sara Rubira en una finca donde se cultiva pimiento para la elaboración de pimentón. - CARM

TOTANA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La producción de pimentón en la Región de Murcia aumentó un 18 por ciento en 2024 respecto al año anterior y alcanzó las 4.027 toneladas, según ha indicado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita a una finca de Totana en la que se trabaja en la recolección de pimiento de bola para su elaboración.

"Estamos viendo que en los últimos años se han producido importantes incrementos de los rendimientos por hectárea de este cultivo. De hecho, desde 2018 hemos detectado un incremento del 58 por ciento con la que se ha conseguido incrementar la producción más de un 152 por ciento", ha afirmado Rubira.

El cultivo de pimiento de bola para la elaboración de pimentón se concentra en el Valle del Guadalentín, donde destacan los municipios de Totana y Lorca, que concentran más hectáreas de este cultivo y también la mayor parte de la industria de secado y molienda asociada a la DOP Pimentón de Murcia.

"El cultivo y la producción de pimentón forma parte de la tradición agrícola de nuestra Región. Por ello desde el Gobierno regional apoyamos a los productores y a la Denominación de Origen Protegida, con la que, además de preservar la calidad del producto, se conserva esa producción que se mantiene igual con el paso de los años", ha añadido la consejera.

El Ejecutivo autonómico apoya este producto con una ayuda al Consejo Regulador de la DOP Pimentón de Murcia para el control de la calidad y la promoción del producto, que en 2024 superó los 26.000 euros. En este momento existen 50 empresas en la Región de Murcia dedicadas a la producción de este producto.