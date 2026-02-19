Profesionales y pacientes coinciden en situar al paciente de cáncer en el centro del proceso en un encuentro en la UCAM - UCAM

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad Católica (UCAM), profesionales de la salud, investigadores, docentes y pacientes de cáncer se han reunido este jueves en un encuentro multidisciplinar que se ha celebrado en el templo del Monasterio de Los Jerónimos con el propósito de reforzar una visión completa del tratamiento de la enfermedad, situando al paciente en el centro del proceso asistencial.

La iniciativa ha subrayado la necesidad de promover un abordaje integral basado en la evidencia científica, mostrando cómo prevención, nutrición, ejercicio físico, medicina integrativa y apoyo psicológico se interrelacionan para mejorar la eficacia y tolerancia de los tratamientos, favorecer la recuperación y contribuir a una mejor calidad de vida durante y después del proceso oncológico.

Odile Fernández, médica, superviviente y divulgadora, perteneciente a la Fundación UAPO, y la directora de la Fundación Never Surrender, Fuensanta Viudes, han puesto el foco en la importancia de la información y la orientación desde el inicio del diagnóstico, destacando la necesidad de que el paciente "no transite solo por un proceso que transforma su vida en múltiples dimensiones".

Desde la mirada clínica, Cristina Sánchez, oncóloga del Hospital de Guadalajara, ha defendido que el objetivo es integrar distintas terapias y apoyos en una misma línea de trabajo, ya que "una cosa es tratar la enfermedad y otra diferente es tratar el cuerpo", a la vez que ha insistido en la relevancia de atender también el entorno metabólico y emocional del paciente.

En su intervención, la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Nuñez, ha destacando el valor de la ciencia aplicada y la necesidad de que el conocimiento llegue a la práctica clínica, al asegurar que "investigar en oncología es investigar también en calidad de vida, nutrición clínica, prescripción de ejercicio y asistencia psicológica".

En el ámbito de la detección y el diagnóstico, el radiólogo y profesor de la UCAM, José Manuel Felices, ha enfatizado el papel decisivo de la identificación temprana de la enfermedad y la importancia de una comunicación clara durante el proceso clínico.

"La detección precoz multiplica las posibilidades de éxito en el tratamiento del cáncer", ha señalado. Además, ha apuntado que la incorporación de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial puede contribuir a optimizar tiempos y reforzar el acompañamiento.

Así, la médico de familia, Ana Pérez, ha definido el papel de esta especialidad como "una guía en un momento de alta complejidad y carga emocional, especialmente por la multiplicidad de pruebas, derivaciones y decisiones que se acumulan tras el diagnóstico". A su parecer, el médico de familia "es un faro para el paciente en la vorágine que se le viene encima y hay que ayudarle con todas las pruebas que tiene que hacerse".

NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA

La coordinadora de la jornada y especialista en nutrición oncológica, Pilar Hernández, ha explicado que el proceso oncológico no debe reducirse a la lesión tumoral ya que es "un proceso sistémico; no es solo un tumor que hay que tratar".

En el encuentro, la psicóloga Valeria Moriconi, psicóloga, ha destacado el impacto transversal del cáncer y la importancia de acompañar con humanidad porque "es un tsunami que afecta al paciente y toda su familia y entorno".

La jornada ha incorporado igualmente la relevancia del movimiento, el ejercicio físico adaptado y el acompañamiento cercano desde disciplinas como la fisioterapia, clave para una intervención segura y personalizada.

Crys Díaz, CEO CrysDiaz&CO y ex deportista de élite, ha defendido la coordinación entre profesionales como elemento imprescindible para responder a las necesidades reales del paciente señalando que "si no miras a los ojos al paciente para saber cómo está y saber lo que necesita, no vas a saber adaptar lo que necesita".