Profesionales sanitarios de la UMU participan en una campaña de cirugía solidaria en Senegal - UMU

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios, entre los que se incluyen profesores de la Universidad de Murcia (UMU), participa en una campaña de Cirugía Solidaria en Abene (Senegal), del 17 al 25 de enero, con el objetivo de mejorar el acceso a la atención sanitaria especializada de la población local, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La iniciativa está coordinada por la profesora de la UMU y jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, María Ángeles Rodríguez, y cuenta con la participación de cirujanos, anestesistas, pediatras, otorrinolaringólogos, enfermeras, ginecólogos y dentistas.

Durante la campaña, el equipo ofrece atención sanitaria gratuita tanto a pacientes adultos como infantiles, mediante consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y tratamientos especializados, dando respuesta a patologías que, en muchos casos, no pueden ser tratadas debido a la falta de recursos sanitarios en la zona.

De forma complementaria a la labor asistencial, se desarrollan actividades de promoción y educación para la salud en centros escolares, dirigidas a la población infantil. Estas acciones se centran en la prevención de enfermedades, la adquisición de hábitos de higiene, la salud bucodental y el bienestar general.

La campaña se lleva a cabo en colaboración con la ONG local 'Y tú en África', entidad que trabaja de forma continuada en proyectos de cooperación y desarrollo en la región, facilitando la coordinación con la comunidad y el personal sanitario local.

Este tipo de acciones solidarias favorecen, además, el intercambio de conocimientos con los profesionales locales y refuerzan los valores humanitarios y de solidaridad que forman parte de la misión universitaria.