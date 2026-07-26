El programa europeo 'eTwinning' supera en Murcia los 2.500 proyectos e implica a más de 50.000 alumnos y 2.450 docentes

Celebración de las jornadas regionales de eTwinning - CARM

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa europeo 'eTwinning', que permite conectar centros educativos de distintos países para que el alumnado desarrolle proyectos en común, acaba este curso académico con más 2.500 proyectos, que han implicado a más de 50.000 estudiantes y 2.450 docentes de la Región de Murcia.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, explicó que "desde la Consejería participamos activamente en este programa de la Unión Europea mediante el cual el alumnado trabaja con estudiantes de otros países para investigar, crear y compartir propuestas sobre distintos temas como sostenibilidad, ciencia, cultura, salud o tecnología.

De esta forma se mejora la competencia digital del alumnado, la práctica de idiomas, el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y el conocimiento de otras realidades europeas". Este curso académico 2025-2026, 19 centros de la Región de Murcia han obtenido el distintivo 'eTwinning School', lo que amplía a 36 el número actual de centros educativos con esta distinción europea.

Los centros educativos han obtenido también 228 sellos de calidad 'eTwinning', concedidos durante los años 2024 y 2025, una distinción que premia los proyectos mejor valorados por su innovación, el uso de metodologías activas, la colaboración entre centros y el impacto conseguido en el aprendizaje del alumnado.

Estos resultados son fruto del trabajo que desarrolla la Consejería de Educación y Formación Profesional en cuanto a impulso y acompañamiento del programa con espacios como las jornadas regionales 'eTwinning,' celebradas recientemente, a la que acudieron más de 200 docentes de toda la Región para compartir experiencias y poner en marcha nuevos proyectos europeos.

La Región de Murcia cuenta con una red de ocho embajadores de este programa europeo que colaboran en su asesoramiento y difusión entre los centros educativos.