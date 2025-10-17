El programa UMU Salud obtiene el Premio Nacional del Deporte

Actividad enmarcada en el programa UMU Salud, que ha obtenido el Premio Nacional del Deporte - UMU

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa UMU Salud de la Universidad de Murcia (UMU) ha sido distinguido con el 'Trofeo Joaquín Blume' de los Premios Nacionales del Deporte, un galardón otorgado por el Consejo Superior de Deportes a las instituciones educativas que más han contribuido al impulso del deporte en España.

El proyecto es una iniciativa de promoción del ejercicio físico y hábitos saludables en el entorno laboral puesta en marcha desde el Servicio de Actividad Física y Deportes de la institución docente para su personal docente, investigador y de administración.

Este programa, pionero en el ámbito universitario, forma parte de la estrategia institucional de salud y bienestar de la universidad y beneficia ya a más del 22% del personal de la universidad, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

El objetivo es fomentar hábitos de vida saludables mediante la práctica regular de ejercicio físico adaptado, el acompañamiento profesional y la evaluación de la condición física.

Entre sus distintas líneas de actuación destacan 'ValóraT', que ofrece chequeos gratuitos para conocer el estado físico de partida; 'UMU Salud por Ti', con entrenamientos personalizados en grupos reducidos; programas específicos como 'Fortalece tu espalda', 'Salud cardiovascular' y 'Menopausia', así como actividades de bajo impacto como yoga, pilates o mindfulness.

Además, la UMU promueve la actividad al aire libre con rutas de senderismo y experiencias en la naturaleza, reforzando la idea de un entorno universitario activo, saludable y sostenible.