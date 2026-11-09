Un programa de vida independiente facilita la autonomía de 62 personas con trastorno mental grave en la Región

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la visita a una de las viviendas para personas con problemas de salud mental puestas en marcha con el programa regional 'Mi vida IMAS'. - CARM

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 62 personas con trastorno mental grave se benefician del programa 'Mi vida IMAS', impulsado por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para favorecer su autonomía y participación en la vida comunitaria, con una inversión superior a los cinco millones de euros.

La iniciativa permite a 37 usuarios residir en viviendas con apoyo especializado y a otros 25 recibir atención a través de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (Sepap). El programa, cofinanciado con fondos europeos FSE+, se enmarca en un modelo de atención centrado en la persona que prioriza las necesidades de cada beneficiario y busca facilitar que pueda desarrollar su propio proyecto de vida con el mayor grado de autonomía posible, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado este lunes una de las viviendas del programa en Murcia, gestionada por la Fundación Murciana de Salud Mental Curae Mentis, en la que han comenzado a vivir cinco usuarios. Durante la visita, ha compartido con ellos algunas de las tareas cotidianas que realizan y ha destacado que este recurso les permite participar en la vida en comunidad y tomar sus propias decisiones, contribuyendo a mejorar su bienestar emocional y calidad de vida.

En total, ocho entidades gestionan las plazas disponibles en viviendas con apoyos, mientras que otras cinco se encargan de los servicios de promoción de la autonomía personal, que ofrecen atención directa a los beneficiarios siempre que lo necesitan.

La incorporación al programa se realiza mediante un Plan de Actuación Coordinada individualizado, elaborado por los centros de salud correspondientes con la participación de los profesionales de salud mental, los servicios sociales de atención primaria y los equipos de las entidades que gestionan las viviendas y los Sepap.

Además, se han constituido equipos de continuidad asistencial para valorar a los candidatos y realizar un seguimiento de su proyecto de vida. Estos grupos están integrados por representantes de los centros de salud mental, los servicios sociales, las entidades gestoras y el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Para facilitar la coordinación y el seguimiento de cada caso, el IMAS ha desarrollado la aplicación informática 'Helen', que proporciona soporte al funcionamiento del programa.