El proyecto 'Avatares', que concluye hoy, combina reforestación, educación ambiental y acompañamiento emocional

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al presidente de la Fundación Legado Humano Natural, Raúl García, clausura el proyecto 'Avatares', sobre regeneración humana y medioambiental. - CARM

La iniciativa, desarrollada durante 3 meses, ha implicado a familias de acogida y a profesionales del ámbito social, ambiental y universitario MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional acompaña desde su inicio el desarrollo del proyecto 'Avatares: Regeneración humana y medioambiental', una iniciativa que ha convertido la recuperación de espacios naturales en una herramienta de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal para menores y sus familias, y que hoy concluye.

A lo largo de estos meses, la Comunidad colaboró en distintas fases del programa, con la organizadora, la Fundación Legado Humano Natural, así como con entidades sociales y de ámbito universitario. Más allá de una intervención ambiental, 'Avatares' se ha consolidado como un espacio donde la experiencia directa con la naturaleza ha servido para trabajar aspectos emocionales, sociales y educativos.

El proyecto, que comenzó con cinco familias de acogida y ha ido creciendo progresivamente, ha permitido a los participantes implicarse en actividades reales de restauración ecológico, lo que ha generado vínculos tanto con el entorno como entre ellos mismos.

Durante este tiempo, los menores han participado en jornadas de plantación, talleres formativos y actividades de sensibilización ambiental en espacios como el Valle Perdido o Calasparra. Entre las actuaciones más destacadas está la plantación de cerca de 500 ejemplares de especies autóctonas, seleccionadas por su valor ecológico y su capacidad de adaptación al territorio, en una zona afectada por incendios.

En el acto de clausura, el consejero de Medio Ambiente, Universidades Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que "este proyecto refleja muy bien cómo la acción ambiental puede tener un impacto directo en las personas. Aquí no solo se han recuperado espacios naturales, también se han generado oportunidades para que los menores se conozcan mejor y desarrollen sentimientos de responsabilidad y cuidado hacia el medio natural".

El titular de Medio Ambiente, que estuvo acompañado por la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, y el presidente de la Fundación Legado Humano Natural, Raúl García, añadió que "cuando hablamos de regeneración no hablamos únicamente de plantar árboles o restaurar suelos. Se trata de procesos más amplios, en los que las personas aprenden valores como la paciencia, el esfuerzo o el compromiso. Y eso es lo que hemos visto en 'Avatares': jóvenes que han pasado de la curiosidad inicial a implicarse activamente en el cuidado de su entorno".

Asimismo, destacó que "la participación continuada de la Administración regional en este proyecto responde a una forma de entender las políticas públicas más cercana y más conectada con la realidad social. Iniciativas como esta nos ayudan a construir comunidad y a demostrar que la sostenibilidad también tiene una dimensión humana que no podemos perder de vista".

ENFOQUE INTEGRAL

El proyecto 'Avatares' ha permitido a los participantes avanzar desde el conocimiento inicial del entorno hasta la acción práctica y la reflexión final sobre lo vivido.

En este proceso han colaborado agentes forestales, técnicos medioambientales, psicólogos de la Asociación Albores y profesorado de la facultad de Biología de la Universidad de Murcia, lo que ha aportado un enfoque integral que combina ciencia, educación y acompañamiento social. La implicación de los menores ha sido uno de los aspectos más destacados del programa.

Desde las primeras sesiones, en las que predominaba cierta incertidumbre, hasta las últimas jornadas, se ha observado una evolución hacia una mayor participación, autonomía y cohesión grupal. El contacto directo con la tierra, el trabajo en equipo para conseguir el objetivo planteado y la percepción de estar contribuyendo a algo significativo han generado un impacto positivo en su bienestar emocional.

El proyecto concluye ahora su primera edición tras varios meses de actividad, dejando como resultado no solo una mejora en el espacio intervenido, sino también una huella duradera en las personas que han formado parte del proceso. Una semilla que, como las especies plantadas durante estos meses, seguirá creciendo con el tiempo.