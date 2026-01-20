El proyecto del entorno del acceso a la Terminal de Cruceros sale a licitación para generar "un espacio más vivo"

Recreación de la Terminal de Cruceros del Puerto de Cartagena - AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha sacado a licitación el proyecto 'Remodelación de la Fachada Marítima. Fase 4: Paseo de la Marina', una actuación clave del modelo de integración puerto-ciudad 'De Faro a Faro', que se impulsa de la mano del Ayuntamiento "para seguir construyendo un frente marítimo más accesible, amable y pensado para las personas, dentro de la estrategia marcada por Puertos del Estado para promover la relación entre los puertos y sus ciudades", según informaron fuentes de la APC.

La intervención se desarrollará en el entorno de la Terminal de Cruceros, una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a la ciudad, pero también un espacio cotidiano para muchos cartageneros.

El objetivo es ordenar y revitalizar esta zona "para que sea más acogedora, cómoda y disfrutable, tanto para quienes llegan por primera vez como para quienes la viven cada día", han explicado.

El proyecto apuesta por un espacio público más humano, con nuevas zonas de sombra y descanso, una mejor integración paisajística y la puesta en valor de la Muralla de Carlos III, uno de los grandes elementos patrimoniales del entorno. Además, se construirá un edificio de uso comercial y de servicios de 1.235 m2, concebido como una galería cubierta que albergará el Centro de Interpretación del Puerto de Cartagena, junto a locales, aseos accesibles y dependencias técnicas.

La sostenibilidad y el confort climático son protagonistas del diseño, que incorpora cubiertas ajardinadas, pérgolas ligeras con vegetación, jardineras y una lámina de agua que ayudará a refrescar el ambiente y a crear un espacio más agradable. El paseo se completa con una senda compartida para peatones, ciclistas y patinetes.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 7.255.674,59 euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses.