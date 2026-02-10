El proyecto 'Family Hub' de San Javier programa nuevos talleres familiares dirigidos a menores de entre 0 a 3 años

La concejala de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de San Javier, María del Mar Pérez, presenta en la escuela infantil municipal de Santiago de la Ribera un nuevo ciclo de talleres pertenecientes al proyecto 'Family Hub' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La concejala de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de San Javier, María del Mar Pérez, ha presentado este martes en la escuela infantil municipal de Santiago de la Ribera un nuevo ciclo de talleres pertenecientes al proyecto 'Family Hub', con los que se pretende "crear un espacio de juegos entre los pequeños y sus familias a través de actividades lúdicas y educativas dirigidas a los más pequeños".

Se trata de cinco talleres dirigidos a niños de 0 a 3 años de edad y sus padres y madres que se celebrarán en las escuelas infantiles municipales de La Manga del Mar Menor y Santiago de la Ribera, entre el 21 de febrero y el 14 de marzo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El primero de los talleres se celebrará en la Escuela municipal de La Manga del Mar Menor y consistirá en una actividad con cuentos musicalizados dirigidos a niños de entre 18 meses y 3 años.

La escuela infantil municipal de Santiago de la Ribera acogerá dos nuevos talleres el 28 de febrero, un con diferentes zonas sensoriales, dirigido a niños de entre 6 y 18 meses, que permitirá a los pequeños experimentar y activar los sentidos, y otro taller de construcción para menores de entre 18 meses y 3 años.

Por último, el 14 de marzo, se han programado un taller sensorial y otro de cuentos musicalizados, en la Escuela municipal de Santiago de la Ribera.

La concejala María del Mar Pérez ha animado a las familias con niños en estas edades a aprovechar la ocasión y participar en estos talleres que se realizan en familia y que permite a los niños experimentar y descubrir nuevos estímulos.

Las inscripciones se podrán realizar, de manera gratuita, en la aplicación 'Activa San Javier', donde se abrirán las inscripciones para cada uno de los talleres diez días antes de su comienzo.