El proyecto LETHE de la UMU, galardonado en los Premios a la Excelencia en Educación Abierta 2025

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Erasmus+ LETHE (e-)Aprendizaje de la historia invisible de Europa, coordinado por el grupo de Laboratorio Temporal I+D de la Universidad de Murcia (UMU) ha sido premiado en el Open Education Award for Excellence 2025, por su enfoque innovador en la recuperación de historias y memorias de colectivos tradicionalmente invisibilizados, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

LETHE reúne la experiencia de más de una treintena de especialistas de toda Europa, seleccionados por su trayectoria en educación e investigación histórica, educación geográfica, didáctica de la historia, arqueología, educación para la ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible, quienes aportan asesoramiento experto en cada caso de estudio.

Juntos han puesto a disposición de la comunidad educativa una amplia gama de recursos abiertos y gratuitos para que docentes de Educación Primaria y Secundaria de distintos países europeos puedan impartir clases de Historia más inclusivas, multiculturales y transnacionales.

Otorgado por la Open Education Global (OEGlobal), este premio reconoce la filosofía del proyecto y su contribución a la preservación de la memoria histórica de mujeres, menores, migrantes y otras comunidades marginadas. "Me veo utilizando estos recursos y este enfoque, lo cual es mi mayor reconocimiento", destacó el jurado, que describe LETHE como "un modelo ejemplar de colaboración y pedagogía abierta".

El proyecto pone a disposición de la comunidad educativa una amplia gama de recursos abiertos y gratuitos para que docentes de Educación Primaria y Secundaria en distintos países europeos puedan impartir clases de Historia más inclusivas, multiculturales y transnacionales.

Junto con LETHE también han sido premiados en la categoría 'Open Assets Awards' los proyectos 'Liderazgo educativo ético: desenredando dilemas éticos e imaginando futuros alternativos (Canadá); 'Registros de clientes simulados (Canadá); Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA) (México)'; 'OpenLab in City Tech (Estados Unidos)'; 'Cursos en línea abiertos para la Alianza del Pacífico para el aprendizaje abierto, a distancia y flexible (Islas del Pacífico)' y 'OERx: La Plataforma Nacional de Recursos Educativos Abiertos (Arabia Saudí)'.