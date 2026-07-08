El proyecto Life Triplet de la UPCT logra ahorrar un 15% de agua y reducir un 40% la huella de carbono en 18 cultivos

Investigadores del proyecto en uno de los cultivos - UPCT

Los investigadores han trabajado con plantaciones de cítricos, melón, uva de mesa, lechuga, albaricoquero, caqui o pistacho de cuatro CCAA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El proyecto europeo Life Triplet, liderado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ha logrado un ahorro de agua del 15% respecto a los riegos habituales de los agricultores --y del 40% si se compara con las recomendaciones de la FAO--, tras implantar un sistema de digitalización de la fertirrigación en 280.000 hectáreas de la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Los resultados de esta investigación correspondientes a 2024 y 2025 se han expuesto este miércoles en una jornada celebrada en la Escuela de Ingeniería Agronómica de la institución docente, organizada de forma conjunta con la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC).

El coordinador del proyecto y catedrático de la UPCT, Alejandro Pérez Pastor, ha detallado que la iniciativa, titulada 'Digitalización de un manejo eficiente de la fertirrigación para una agricultura sostenible', concluye este mes de agosto tras testar las herramientas tecnológicas en 18 cultivos de las cuencas hidrográficas del Guadiana, Júcar y Segura.

Entre los principales indicadores obtenidos, Pérez Pastor ha destacado una disminución del 12% en el uso de fertilizantes, del 40% en la huella de carbono y del 37% en la huella hídrica debido a la menor lixiviación en profundidad de nitrógeno en forma nítrica.

En el caso concreto de la Región de Murcia, los investigadores han trabajado con plantaciones de cítricos, melón, uva de mesa, lechuga y albaricoquero, mientras que en las comunidades vecinas se ha implementado en cultivos de caqui, pistacho, almendro o uva de vinificación.

El presidente de la CRCC, Manuel Martínez, ha valorado el uso de la Inteligencia Artificial de este software para la toma de decisiones diarias. "A mí el lunes me avisó de que por la ola de calor y la reducción de la humedad relativa era necesario añadir una hora extra de riego en los cítricos", ha dicho.

De forma paralela, el encuentro ha servido para presentar el proyecto 'Renaturalización de balsas de riego en el entorno del Mar Menor', promovido por la CRCC y financiado con más de 1,7 millones de euros por la Fundación Biodiversidad.

Esta iniciativa busca transformar las balsas de riego en refugios de biodiversidad mediante la instalación de islas flotantes y riberas vegetadas con macrófitas que actúan como filtros verdes para mejorar la calidad del agua.

La propuesta se completa con actuaciones de revegetación para frenar la erosión, la creación de corredores ecológicos y la realización de ensayos con cultivos alternativos de bajo consumo hídrico, como la trufa, para estudiar su viabilidad económica en la zona.