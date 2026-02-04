La psicóloga Rocío Ramos-Paúl abrirá este sábado las III Jornadas 'Archena te cuida' con una charla sobre adolescencia

Presentación de las III Jornadas 'Archena te cuida' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl protagonizará este sábado, 7 de febrero, una jornada en el Teatro Villa de Archena con la conferencia titulada 'Dificultades en la gestión emocional de los adolescentes y estrategias', dirigida a familias y a profesionales de la salud y la educación.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, tras presentar el programa a las AMPAS de los centros educativos del municipio.

La cita se enmarca dentro de las III Jornadas del programa 'Archena te cuida', organizadas por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Archena, "una iniciativa que busca promover el bienestar emocional y ofrecer herramientas prácticas para afrontar los retos que plantea la adolescencia", ha afirmado Fernández.

Durante la jornada, Ramos-Paúl abordará las principales dificultades emocionales que atraviesan los adolescentes, así como estrategias para acompañarlos de forma eficaz desde el ámbito familiar, educativo y sanitario.

Con el objetivo de facilitar la asistencia, la organización habilitará un servicio de ludoteca para niños y niñas de entre 6 y 12 años, permitiendo así la conciliación de las familias asistentes.

"Prevenimos la salud mental y apoyamos a las familias en temas de bienestar emocional y desarrollo personal a lo largo de todas las etapas de la vida", ha concluido la alcaldesa.