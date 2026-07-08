El PSOE acusa a López Miras de rechazar el déficit asimétrico pese a haberlo planteado su Gobierno en 2023

La senadora socialista por la Región de Murcia, Inma Sánchez, acusa a López Miras de rechazar el déficit asimétrico pese a haberlo planteado su Gobierno en 2023- PSOE

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE Inma Sánchez ha acusado este miércoles al Gobierno regional de rechazar una mayor financiación para la Región de Murcia al oponerse a la propuesta de déficit asimétrico planteada por el Gobierno central y ha asegurado que esta postura responde a la confrontación con el Ejecutivo estatal, según informan los socialistas.

Sánchez ha afirmado que "el Gobierno de López Miras rechaza más financiación para la Región de Murcia porque está instalado en una confrontación absurda y permanente contra el Gobierno de España y porque necesita hacerle el trabajo a un líder totalmente desnortado, el señor Feijóo".

La senadora ha defendido que "la asimetría no es injusticia cuando se trata de darle más margen a quien más lo necesita, sino que es equidad" y ha señalado que esa es la finalidad de la propuesta de déficit asimétrico planteada por el Ejecutivo central.

Asimismo, los socialistas murcianos han recordado que esta propuesta de déficit asimétrico fue ya planteada, en varias ocasiones, por el entonces consejero de Economía, Luis Alberto Marín, y ha asegurado que el Gobierno de España la ha incorporado ahora.

"El Gobierno regional la rechaza perjudicando a la Región de Murcia, sobre todo, porque no tienen proyecto para nuestra comunidad autónoma, para fortalecer los servicios públicos que tanto necesitamos", ha manifestado.

Sánchez ha criticado además que el Ejecutivo autonómico rechace "una condonación de la deuda superior a la que pidieron", así como "un modelo de financiación autonómica que resolvería muchísimos de los problemas que tiene la Región de Murcia", además de la propuesta de déficit asimétrico."Es absolutamente incomprensible", ha concluido.