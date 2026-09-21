El PSOE acusa al PP y los expulsados de Vox de impedir que se celebre la comisión sobre las derivaciones del SMS

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha acusado este lunes al PP y a los diputados expulsados de Vox de haber impedido en la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional que el próximo lunes se celebre una reunión de la comisión de investigación sobre las derivaciones del Servicio Murciano de Salud (SMS) a la sanidad privada.

Así lo ha señalado la portavoz socialista, Carmina Fernández, tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha explicado que su grupo había propuesto que la comisión se reuniera el próximo lunes, una petición que finalmente no ha salido adelante.

"Lo que hemos propuesto desde el Partido Socialista ha sido que se celebrara el próximo lunes una comisión de investigación sobre las derivaciones del Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada y el Partido Popular con los tránsfugas han impedido que esta comisión se celebre", ha afirmado Fernández.

La socialista ha acusado al PP de estar más interesado en reclamar la comparecencia del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que en fiscalizar al Ejecutivo autonómico y ha sostenido que los servicios jurídicos de la Cámara han señalado que el delegado "no tiene ninguna obligación de comparecer" ante el Parlamento regional.

Fernández considera que los populares utilizan la Asamblea para "confrontar con el Gobierno de España" en lugar de emplearla para "fiscalizar y para impulsar la acción del Gobierno regional".

En este sentido, ha contrapuesto la ausencia de Lucas con la comparecencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, prevista para este martes a petición del PSOE, en la que deberá explicar, según ha señalado, el nombramiento como consejera de Salud de la que era responsable del SMS cuando se produjeron los hechos investigados en relación con las prótesis.

La portavoz socialista también se ha referido al resultado de la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia, que ha terminado este lunes sin aprobar un dictamen.

Fernández ha señalado que inicialmente existía un acuerdo entre PP, PSOE y Grupo Mixto sobre "más de 30 propuestas" y ha acusado a los populares de "arrojarse a los brazos de Vox" y dejar la comisión, "por primera vez", sin un documento definitivo.

PEDIRÁN SEMANALMENTE LA COMPARECENCIA DE LUCAS

Por su parte, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha centrado su intervención en la ausencia del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, cuya comparecencia había solicitado previamente la Asamblea para informar sobre la llegada de embarcaciones a las costas de la Región.

Segado ha asegurado que Lucas "debería estar" este lunes en la Cámara dando cuenta de la actividad de las denominadas 'narcolanchas' y de las actuaciones del Gobierno de España ante estas llegadas. El 'popular' ha calificado de "acto de cobardía política" la decisión del delegado de no acudir y ha criticado que haya optado por reunirse con diputados del PSOE fuera de la Asamblea.

Ante esta situación, Segado ha anunciado que el PP propondrá "todas las semanas" en la Junta de Portavoces la comparecencia de Lucas "hasta que o comparezca y dé explicaciones y dé la cara o, sencillamente, hasta que solucione el problema".

Asimismo, ha pedido al delegado que aclare si es cierto que se han interceptado más de 110 embarcaciones y que en seis años han llegado más de 2.500 migrantes a las costas murcianas, así como cuántos han sido devueltos a sus países de origen, cuántos expedientes de expulsión se han firmado y cuántos se han ejecutado.

El portavoz de Vox, Rubén Martínez, ha anunciado, por otro lado, que su formación ha presentado una iniciativa en la Asamblea que se debatirá "a la mayor brevedad" para reclamar medidas destinadas a reforzar la protección de Ceuta y Melilla.

Entre las actuaciones planteadas ha mencionado el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ambas ciudades autónomas y la existencia de un "mando integrado" que desarrolle una estrategia conjunta en la que se incluyan también los servicios de inteligencia.

Martínez ha vinculado la situación de Ceuta y Melilla con las llegadas de migrantes a la Región y ha acusado al Gobierno de España de no proteger suficientemente las fronteras.

El representante de Vox también se ha referido a la comisión de investigación sobre las derivaciones del SMS y ha coincidido con el PSOE en criticar que no se haya celebrado la reunión propuesta para el próximo lunes.

Según Martínez, el PP, con el apoyo de los diputados expulsados de Vox, "ha impedido la comparecencia de la consejera de Sanidad" en dicha comisión.

Asimismo, ha criticado que los viernes hayan sido declarados inhábiles y ha acusado al PP de pretender ahora reducir también la actividad parlamentaria de los lunes.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha señalado que la Junta de Portavoces ha vuelto a ordenar la comparecencia de Francisco Lucas para el próximo lunes con el objetivo de que dé explicaciones sobre las llegadas de migrantes registradas durante el verano.

Antelo ha acusado al delegado de no haber hecho "absolutamente nada" para evitar lo que ha calificado como una "oleada masiva" de llegadas y ha vuelto a reclamar su dimisión. También ha señalado que la próxima semana se debatirá una iniciativa para "defender nuestra soberanía nacional en todo el territorio", con un "claro apoyo a Ceuta".

Por otro lado, Antelo se ha referido al procedimiento judicial abierto a raíz de su denuncia por el supuesto uso de su firma sin autorización cuando formaba parte de Vox.

El diputado ha afirmado que llevó los hechos a los juzgados y que actualmente "la Justicia está actuando". A su juicio, existe un hecho "incontestable", que es que se utilizó su firma "sin mi conocimiento y sin mi permiso", y ha atribuido esa actuación a la cúpula de Vox.