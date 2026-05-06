El PSOE afirma que ni el partido ni Francisco Lucas "han pactado nada con el PP sobre la portavocía del Grupo Mixto"

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha asegurado que María Marín "miente, ya que, ni el PSOE, ni Francisco Lucas han pactado nada con el PP sobre la portavocía del Grupo Mixto en la Asamblea Regional" después de que la diputada de Podemos haya afirmado que los socialistas han votado a favor del reglamento de la Mesa .

"Ya está bien de las salidas de tono de la señora Marín. No vamos a perder ni un segundo más en sus intentos de obtener protagonismo atacando al PSOE. Siempre se confunde de enemigo y así le va a Podemos en toda España como estamos viendo", ha señalado, según han informado desde el partido.

Fernández ha afirmado que el PSOE ha apoyado la petición de María Marín para que se le diera más tiempo para estudiar la propuesta de nuevo reglamento para el Grupo Mixto que todavía no está aprobado. "María Marín está a la desesperada y le preocupa más su supervivencia que conseguir el cambio en la Región"; ha remarcado la portavoz socialista.

Finalmente, ha insistido en que el Partido Socialista está centrado en unir a toda la sociedad progresista porque es la única alternativa al gobierno de las derechas. "Porque unidos vamos a conseguir el cambio que tanto necesita nuestra Región", ha concluido.