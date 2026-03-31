PSOE cifra en más de 100 millones la inversión estatal en Justicia y exige al PP que "deje de poner palos en las ruedas"

Archivo - El diputado del PSOE en el Congreso Joaquín Martínez Salmerón - PSOE - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso Joaquín Martínez ha defendido este martes el "compromiso incuestionable" del Gobierno de España con la modernización de la Justicia en la Región de Murcia y ha cifrado la inversión estatal prevista en más de 100 millones de euros.

Martínez ha hecho estas declaraciones después de que la portavoz del PP de la Región, Miriam Guardiola, denunciase que la Comunidad se encuentra "a la cola de España en Justicia" como consecuencia de "la falta de inversión y planificación del Gobierno de Pedro Sánchez" y de la "inacción" del líder de los socialistas murcianos y delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

El parlamentario del PSOE ha indicado que "lo que tiene que hacer el PP es dejar de poner palos en las ruedas del progreso de esta región porque cuando han estado gobernando en España han tenido a nuestra tierra completamente olvidada y al margen de cualquier tipo de apuesta de futuro".

En el desglose de las actuaciones, Martínez ha destacado proyectos como la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena, que contará con 40 millones de euros, y la reforma integral del Palacio de Justicia de Murcia, presupuestada en 24 millones.

A estas inversiones ha sumado 17 millones para el Palacio de Justicia de Lorca, más de 15 millones para el de Molina de Segura --cuyo proyecto se licitará este mismo mes de abril-- y 3 millones destinados a la segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia.

Asimismo, Martínez ha subrayado el refuerzo del capital humano al señalar que la Región de Murcia será la más beneficiada por la "convocatoria histórica" de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados.

En concreto, 19 de estos profesionales se destinarán a la planta judicial murciana, lo que supondrá un crecimiento del 11,2% de sus efectivos. Unas cifras que, según el parlamentario socialista, muestran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofrece "hechos y no propaganda barata".

Asimismo, el representante socialista ha dirigido una crítica directa a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a la que ha exigido el "desbloqueo" de los terrenos necesarios para la Ciudad de la Justicia de la ciudad portuaria.

Martínez ha lamentado que el proyecto acumule "seis años de retrasos" por la "incapacidad" del equipo de Gobierno local de Noelia Arroyo, a pesar de tratarse de "una infraestructura crítica para la ciudad de Cartagena y toda su comarca".