El PSOE denuncia la "amnesia política" del PP sobre la situación del Centro Penitenciario Murcia II

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en el Congreso, Caridad Rives, ha calificado las declaraciones de la diputada del Partido Popular, María Casajús, sobre la situación del Centro Penitenciario Murcia II como un ejercicio de "amnesia política", al responsabilizar de problemas actuales a una gestión que se originó y se mantuvo durante los años de gobierno del propio Partido Popular.

"Las declaraciones de la diputada del Partido Popular María Casajús sobre la situación del Centro Penitenciario Murcia II resultan sorprendentes por el enorme ejercicio de amnesia política que contienen", ha declarado Rives.

"Lo verdaderamente insostenible no es solo la situación que atraviesa el centro penitenciario, sino el amplio desconocimiento -o la evidente mala fe- con la que el Partido Popular pretende presentar ahora, como un problema ajeno, una realidad que fue gestada durante sus propios años de gobierno", ha añadido.

La diputada socialista ha recordado que Murcia II fue inaugurada en 2011 y que el Partido Popular gobernó España durante los siete años posteriores, tiempo en el que tuvo la responsabilidad directa de reforzar las plantillas, abrir módulos y corregir las deficiencias que hoy denuncia.

"Resulta profundamente contradictorio reclamar ahora con tanta vehemencia aquello que se ignoró sistemáticamente cuando se tenía la capacidad de actuar", ha señalado, al tiempo que destacaba que la situación actual del sistema penitenciario español es "infinitamente mejor" que la existente durante los gobiernos del Partido Popular.

La administración socialista, ha dicho, heredó unas instituciones penitenciarias que habían sido "relegadas durante años", bajo la dirección de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias encabezada por Ángel Yuste y durante los mandatos de los ministros del Interior Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido.

Asimismo, ha considerado especialmente llamativas las exigencias del PP para incrementar de forma inmediata las plantillas de funcionarios penitenciarios: "Cualquier persona con un conocimiento básico de la Administración Penitenciaria sabe que la incorporación de nuevos funcionarios no es automática. El proceso requiere la superación de una oposición, formación específica y un periodo de prácticas, lo que supone aproximadamente dos años hasta la incorporación efectiva al servicio".

"La Administración Penitenciaria no puede acudir al SEPE para cubrir vacantes de forma instantánea. Si la diputada desconoce esta realidad, debería informarse mejor antes de realizar determinadas afirmaciones; y si la conoce, sus declaraciones resultan aún más difíciles de justificar", ha explicado.

"Los datos son tozudos y rebaten, por completo, las críticas del Partido Popular", ha aseverado Rives, antes de detallar que durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy se incorporaron únicamente 1.584 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, una cifra que ni siquiera permitió compensar el número de jubilaciones registradas durante ese periodo.

Y es que, según la diputada socialista, aquella política de recursos humanos del PP provocó "un grave deterioro de las plantillas en un servicio público esencial para la seguridad del Estado". "Por el contrario, durante los gobiernos de Pedro Sánchez se han incorporado 7.569 funcionarios de Instituciones Penitenciarias, multiplicando varias veces el esfuerzo realizado durante la etapa anterior y poniendo en marcha un proceso de recuperación de efectivos que intenta corregir el enorme déficit heredado", ha destacado.

Al hilo, Rives ha afirmado que "si hoy faltan funcionarios en el Centro Penitenciario Murcia II, buena parte de esos aproximadamente 300 efectivos cuya ausencia denuncia la diputada Casajús son, precisamente, consecuencia de las plazas que el Partido Popular dejó de convocar y cubrir durante sus años de gobierno".

"Mientras el PP miente, confunde y pone palos en las ruedas, el Gobierno de España actúa para reforzar los cuerpos y seguridad del Estado, y las instituciones penitenciarias. Además, estamos ultimando los pasos para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la administración penitenciaria, y, con el fin de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que desarrollan su labor en los centros penitenciarios, el personal laboral gozará de la misma protección penal que el personal funcionario", ha aseverado.

Rives se ha referido así a la reciente aprobación de la mayor oferta de empleo público de los últimos quince años para las Fuerzas de Seguridad, cuya convocatoria de 2026, para la que se ha dispuesto una tasa de reposición de un 125 por ciento, incluye 2.854 nuevas plazas para la Policía Nacional y 3.240 para la Guardia Civil.

También a la oferta de empleo público de este año, con un total de 1.223 plazas de acceso libre para los distintos Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, de las que 1.050 plazas son para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, una de las mayores ofertas de los últimos años.

Por otro lado, ha destacado la reciente aprobación del dictamen de la Proposición de Ley, impulsada por el PSOE, para que se reconozca como agentes de la autoridad al personal funcionario de los Cuerpos Penitenciarios, así como que se los proteja en aplicación y desarrollo de los principios de indemnidad y de presunción de veracidad.

El texto acordado establece, además, que, con el fin de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que desarrollan su labor en los centros penitenciarios, el personal laboral gozará de la misma protección penal que el personal funcionario.

"Lecciones del PP en materia penitenciaria, ninguna. Las cifras son tozudas y, como dice el refrán: obras son amores y no buenas razones. Quien tuvo la responsabilidad de solucionar este problema durante siete años y no lo hizo tiene poca autoridad moral para impartir lecciones ahora. Los funcionarios penitenciarios merecen soluciones, no ejercicios de oportunismo político ni intentos de reescribir la historia reciente", ha concluido la diputada socialista en el Congreso.