El PSOE denuncia el "colapso" de la sanidad tras un informe que sitúa en 200.000 las esperas fuera de plazo legal

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez - PSRM-PSOE

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha denunciado este jueves que el balance del presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, al frente de la sanidad pública se traduce en un "colapso del servicio, prótesis caducadas y 200.000 personas en lista de espera" que carecen de cita asignada o sufren demoras superiores a las estipuladas por la ley.

Sánchez se ha referido de este modo al informe hecho público por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, según el cual más de 83.000 pacientes superan el tiempo máximo garantizado, cerca de 60.000 personas carecen de cita y más de 22.000 llevan más de 100 días a la espera de una consulta especializada.

La parlamentaria ha tildado estas cifras de "demoledoras" y ha reprochado que para el Gobierno regional las esperas "se han convertido en parte del paisaje", según ha informado el partido en un comunicado.

La diputada socialista ha puesto el foco en la "falta de transparencia" de los datos del Servicio Murciano de Salud (SMS), cuestionados por el colectivo de profesionales.

"Si los datos son buenos, ¿por qué no los hacen públicos con total transparencia? ¿Qué tienen que ocultar?", ha preguntado Sánchez en relación con las personas a las que, según ha aseverado, la Administración "ni siquiera se digna a darles cita".

INICIATIVAS EN LA ASAMBLEA REGIONAL

Sánchez ha atribuido el estado del sistema asistencial a un "modelo sanitario basado en los recortes de lo público, la privatización y las promesas incumplidas" tras décadas de gestión del PP.

En este contexto, ha incidido en que los recortes "cuestan vidas" y ha argumentado que cada euro destinado a la externalización "deja de invertirse en profesionales, en centros sanitarios y en mejorar la atención".

Ante este escenario, la viceportavoz socialista ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas parlamentarias que incluirá preguntas orales, interpelaciones y mociones, con el objetivo de exigir explicaciones al Ejecutivo autonómico, fiscalizar las medidas y reclamar un incremento presupuestario y de las plantillas.

"Detrás de esos 200.000 pacientes hay personas que no tienen el WhatsApp de López Miras para pedir que les adelanten una cita, que tienen derecho a una sanidad pública que funcione y a no tener que esperar meses para recibir la atención que necesitan", ha remarcado la diputada.

Asimismo, Sánchez ha concluido con la exigencia al Gobierno de López Miras de respetar la ley, reforzar el sistema público, cumplir los compromisos de contratación prometidos en campaña electoral y aplicar medidas urgentes para "revertir el deterioro" de la sanidad.