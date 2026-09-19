El PSOE exige eliminar el límite de 19 años para que personas con discapacidad puedan acceder a la FP Especial

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Lopo, ha exigido al Gobierno de López Miras que elimine el límite de 19 años para acceder a los Programas Formativos Profesionales de modalidad Especial, destinados a personas con discapacidad, y que permita matricularse a los jóvenes que han quedado excluidos por haber cumplido los 20 años.

Lopo ha denunciado que la Consejería de Educación "está dejando fuera de estos programas a jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades que, además, cuentan con informes favorables de los equipos de orientación para acceder a esta formación".

"Es absolutamente injustificable que una persona con discapacidad vea cerrada la puerta de la formación simplemente por cumplir 20 años. Estamos hablando de jóvenes a los que el propio sistema educativo reconoce que necesitan este itinerario formativo y que, sin embargo, el Gobierno de López Miras está dejando fuera", ha señalado.

La diputada socialista ha recordado que la Formación Profesional ordinaria y la educación de personas adultas no tienen un límite máximo de edad, mientras que en la Región de Murcia se ha establecido un techo de 19 años precisamente para la modalidad de Formación Profesional Especial, que constituye el itinerario específicamente dirigido a jóvenes con discapacidad.

"No puede haber un doble rasero: libertad para formarse a cualquier edad para unos y una limitación de edad para las personas con discapacidad", ha afirmado Lopo. La parlamentaria socialista también ha rechazado las explicaciones ofrecidas por el consejero de Educación, que atribuyó esta limitación a la normativa estatal, puesto que el Real Decreto 659/2023 no establece un límite máximo de 19 años para matricularse en estos programas.

De hecho, explica Lopo, la normativa estatal contempla que el alumnado pueda permanecer en estos programas al menos hasta los 21 años y permite excepcionalmente ampliar ese periodo un año más cuando el equipo docente considere que dicha ampliación permitirá alcanzar los resultados de aprendizaje. Además, reconoce a las comunidades autónomas la posibilidad de flexibilizar la duración de las ofertas, las condiciones de permanencia y los horarios para atender las necesidades del alumnado.

"El Gobierno regional no puede escudarse en el Gobierno de España para justificar una decisión que la propia normativa estatal no le impone. La ley permite flexibilizar y adaptar estos programas a las necesidades del alumnado. Lo que no tiene sentido es utilizarla para excluir a una persona con discapacidad que quiere seguir formándose", ha señalado Lopo.

"El Gobierno de López Miras no puede cerrar la puerta de la formación a los 19 años y después no ofrecer alternativas suficientes y adecuadas", añade la diputada, que ha puesto como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde se ha flexibilizado la permanencia en estas enseñanzas hasta los 24 años.

Lopo ha advertido además de que la situación es especialmente grave porque en la Región de Murcia no existen otras opciones de Formación Profesional Especial para estos jóvenes. Impedir el acceso a estos programas a una persona de 20 años supone, en la práctica, dejarla sin una alternativa específica de formación.

"Estamos hablando del derecho a aprender, a adquirir autonomía y a prepararse para acceder al mercado laboral. No podemos permitir que cumplir 20 años se convierta en una condena a quedarse fuera del sistema de formación", ha remarcado.

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional para instar al Consejo de Gobierno a suprimir el límite máximo de 19 años, habilitar un nuevo plazo de matrícula para el curso 2026/2027 para las personas con discapacidad que hayan sido excluidas y ejercer las posibilidades de flexibilización que contempla el Real Decreto 659/2023.

"López Miras tiene que decidir si quiere seguir de brazos cruzados, manteniendo esta injusticia o garantizar derechos. Desde el PSOE tenemos claro que ninguna persona con discapacidad debe quedarse sin formación por cumplir 20 años. Le exigimos que rectifique, elimine este límite injustificado y permita que quienes han sido excluidos puedan matricularse", ha concluido.