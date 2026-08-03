El PSOE exige una Ley de Cambio Climático para la Región de Murcia y reclama la adhesión al Pacto de Estado - PSRM

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) - El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado dos iniciativas en la Asamblea Regional relacionadas con la respuesta de la Región de Murcia frente a la emergencia climática: una moción para instar al Gobierno de López Miras a presentar una Ley de Cambio Climático y otra para que la Comunidad Autónoma participe activamente en el futuro Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que la Región de Murcia "está llegando tarde a un problema que hace tiempo dejó de ser una amenaza de futuro para convertirse en una realidad presente" y ha advertido de que cada verano se repite el mismo patrón: "temperaturas extremas, incendios forestales, sequías o episodios meteorológicos cada vez más intensos, mientras el Gobierno regional continúa actuando únicamente cuando la emergencia ya se ha producido".

Según Fernández, ha asegurado que el presidente Fernando López Miras declaró oficialmente la emergencia climática en 2020, pero "seis años después la Región sigue sin disponer de una ley específica que establezca objetivos, planificación y coordinación de las políticas públicas frente al cambio climático, como ya tienen ocho Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias y Galicia".

La portavoz socialista ha recordado además que el PSOE ya presentó una Proposición de Ley de Cambio Climático en 2020, rechazada entonces por el Partido Popular. Según ha explicado, una Ley de Cambio Climático "debe servir para impulsar políticas de prevención durante todo el año, proteger el territorio y preparar a los municipios frente a escenarios cada vez más extremos".

"No podemos acordarnos de las olas de calor cuando se activa una alerta, hablar de incendios únicamente cuando vemos las llamas o preocuparnos por las DANAs cuando las calles ya están inundadas. La prevención empieza mucho ante", ha indicado.

Asimismo, ha criticado el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo autonómico, recordando que en 2022 se anunció la creación de 120 nuevas plazas de bombero en tres años y que ese compromiso sigue sin materializarse:" El Gobierno de López Miras no tiene credibilidad. Anuncia, pero no cumple".

La portavoz socialista también ha recordado el incendio registrado en Águilas, donde dos personas tuvieron que ser rescatadas mediante una plataforma elevadora de una empresa privada al no existir un vehículo de rescate en altura disponible. "Aquello terminó bien, pero la seguridad de los ciudadanos no puede depender de la suerte", ha advertido.

Respecto a la segunda iniciativa registrada, Fernández ha explicado que el PSOE propone que la Región de Murcia participe activamente en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. "Lo que reclamamos es que la Región forme parte de un acuerdo de país para mejorar la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a emergencias climáticas que afectan por igual a todas las administraciones", ha señalado.

La portavoz socialista ha insistido en que la colaboración institucional resulta imprescindible cuando se producen incendios forestales, inundaciones o cualquier otra emergencia de protección civil. "Precisamente por eso López Miras debería estar liderando este tipo de acuerdos y no situándose al margen o diciendo que no a todo, mientras otros negocian y acuerdan", ha remarcado.

Finalmente, Fernández ha señalado que las dos iniciativas socialistas persiguen un objetivo claro: "pasar de la reacción a la planificación mediante una Ley de Cambio Climático, el refuerzo de los servicios de emergencia, una mayor inversión en prevención, la conservación de los montes, la adaptación de los municipios y la colaboración entre todas las administraciones".